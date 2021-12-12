Otomotiv Mühendisi Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Otomotiv Mühendisi görev tanımı nedir, Otomotiv Mühendisi ne iş yapar, Otomotiv Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Mühendisi Tanımı;

Yol araçlarının gövdeleri, süspansiyon sistemleri, frenler ve diğer ilgili bölümlerinin dizaynını yapan, imalatını planlayan ve denetleyen kişidir.

Otomotiv Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Mühendisi Maaşları

Otomotiv Mühendisi maaşı ortalama aylık 8.000- TL’dir. En düşük Otomotiv Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Otomotiv Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Otomotiv Mühendisi Ne İş Yapar?

Otomotiv Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine Mühendisi (Genel)(2145.06) da belirtilen benzer işleri yapmak,

b) Binek veya servis otomobilleri, kamyonlar, tarım traktörleri, motosikletler veya diğer motorlu araçların projelerini yapmak için aracın kullanım yerine göre denge hesaplarını yapmak,

c) Uygun şasi yapısını belirleyip parçaların dizayn hesaplarını yaparak parçaların şasi üzerindeki yerleştirme yerlerini belirlemek,

d) Aracın güvenliğini azami duruma getirmek için teknik hesaplar yapmak,

e) Aracın fren takımlarının sistem ve seçimlerini yapmak,

f) Araçta kullanılan parçaların teknik özelliklerini iyileştirmek ve mamul maliyetini düşürebilmek amacıyla yeni tekniklerden yararlanarak yeni parça projeleri yaparak resim ve imalatını yaptırmak,

g) Üretilen araçların denemelerini yapıp aksaklıklarını tespit ederek giderilmesini sağlamak,

h) Yolcu arabaları, ticari veya askeri araçlar, yolcu vagonu, çiftlik traktörleri ve motosikletlerin projelendirilmesinde, imalinde ve geliştirilmesinde ihtisas sahibidir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisleri

Otomotiv Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2144.10 olarak belirlenmiştir

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