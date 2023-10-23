Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"

Cumhuriyetin 100.yılına yakışan bir etkinlik hazırlayan Pamukkale Belediyesi, Ege Bölgesi'nin ilk ve tek havacılık festivali olan "Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivali"ne ev sahipliği yaptı.

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Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"

Pamukkale Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin 100.Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivali"nde Türk Yıldızları akrotim ekibi Pamukkale'de nefes kesti.

Cumhuriyetin 100.yılına yakışan bir etkinlik hazırlayan Pamukkale Belediyesi, Ege Bölgesi'nin ilk ve tek havacılık festivali olan "Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Beyaz cennet Pamukkale'de düzenlenen festival, yüzbinlerce vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve eşi Dr. Nur Örki'nin ev sahipliğinde gerçekleşen "Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivali"ne Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli AK Parti Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli İl Jandarma Komutanı Jnd. Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdür Turhan Akyol, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve yüzbinlerce vatandaş katıldı. Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen kurulan ve dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları Pamukkale semalarında nefes kesen gösteriler düzenledi. Pamukkale Travertenlerinin eteklerinde yüzbinlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen festivalde, TOGG Pamukkale rengi de sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan TOGG Pamukkale beyazı, festivale renk kattı.

Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"

ETKİNLİĞE HAVALI DAVETİYE

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, günler öncesinden Üçgen Kavşağı, Adalet Parkı, Pamukkale Üniversitesi Kampüsü, Külliye Camii otoparkı, Yenişehir Koşu Yolu, Emsan İlkokulu bahçesinden, havalanan balonlarla Denizlileri, "Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivali" etkinliğine davet etti. Ege Bölgesi'nin ilk ve tek havacılık festivaline yakışır, havalı bir davetiye hazırlayan Pamukkale Belediyesi, etkinlik öncesi Pamukkale semalarında havalanan 40 balonla tüm Denizli'nin dikkatini çekti. Pamukkale Travertenlerinden, Valilik önü-Çınar-Lise Caddesi-Çamlık giriş ve Teras Park güzergâhında festival korteji Denizlililerin coşkulu alkışları eşliğinde kortej düzenlendi.

Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"

PAMUKKALE SEMALARI RENKLENDİ

Pamukkale Belediyesi'nin Cumhuriyetimizin 100.yılı etkinlikleri kapsamında, Pamukkale'ye gelen Türk Yıldızları, Pamukkale semalarında yüzbinlerce insanın milli duygularını kabarttı. Pamukkale'nin eşsiz manzarasıyla gökyüzüne ay-yıldız çizerek büyük alkış toplayan Türk Yıldızları, Türk Milleti'nin Cumhuriyete ilelebet sahip çıkacağının mesajını verdi. Pazar gününü bu tarihi etkinlikle geçirmek isteyen yüzbinlerce Denizlili Pamukkale'ye akın etti. Trafiğin kilitlendiği Pamukkale yolunda, araçlarını yol kenarlarına park eden vatandaşlar, gösterileri oldukları yerde izledi. Pamukkale travertenlerine girişin ücretsiz olduğu bu özel günde katılımcılar gün boyu süren balon, gyrocopter, microlight, yamaç paraşütü ve Türk Yıldızları'nı izleme imkânı buldu. Türk Yıldızları gösterileri, Denizli'nin birçok açısından da görünerek, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"

"Denizli tarihinde sürekli konuşulacak muhteşem bir etkinliğe burada imza atıldı" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "2 yıl boyunca bu etkinliğe hazırlandık. Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle düzenlenen bu özel festival tarihi görüntülere sahne oldu. Türk Yıldızları Pamukkale semalarında muhteşem bir gösteri sundu. Türk Yıldızları ekibi, Türk subayının nezaketi, cesaret gerektiren ve göğsümüzü kabartan gösteri çok güzeldi. Onlar bizim gökyüzündeki milli takımımız. Cumhuriyet bayramında hedeflediğimiz de milli duygularımızı kabartmaktı, bunu başardık. Bu festivalle Denizli'miz, Pamukkale'miz sadece yeryüzündeki güzellikleri ile değil gökyüzündeki güzellikleriyle de anılmalı. Bizim gökyüzüne balonlarımız var, gyrocopter, microlight, yamaç paraşütümüz de var. İstedik ki, tüm bunların Denizli'mizde olduğunu hem Denizli, hem Türkiye hem de dünya duysun. Hedefimiz, Denizli'mizin turizmini, Pamukkale'mizin güzelliklerinin, Karahayıt'ımızın güzelliklerimizin dünyanın dört bir tarafına ulaşmasını sağlamak. Bugün buraya Pamukkale'mize jandarma verilene göre, 150 binden fazla vatandaşımız geldi. Bu ilkiydi, dilerim bundan sonra ikincisi, üçüncüsü, onuncusu böyle devam etsin. Tabi bunu Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdik. Bize bu cennet vatanı yurt yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun bütün silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle cumhuriyetimizin yüzüncü yılı milletimize kutlu olsun mutlu olsun" diye konuştu.

Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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