Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Eskişehir teknik üniversitesi öğretim üyesi Depremlerden sonra yeniden gündeme gelen sismik izolatörler hakkında açıklamalarda bulunan ESTÜ Sismik İzolatör Test Laboratuvarı sorumlusu Prof. Dr. Gökhan Özdemir Prof. Dr. Gökhan Özdemir bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi.

Haberin Devamı

PROF.DR GÖKHAN ÖZDEMİR'İN ÖZGEÇMİŞİ

Eskişehir teknik üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir 10.10.1968 Darende Malatya doğumludur. Yabancı dili ingilizcedir.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir, ESTÜ Sismik İzolatör Test Laboratuvarı sorumlusu

PROF.DR GÖKHAN ÖZDEMİR'İN YURT DIŞI EĞİTİMİ

Glokom (Göz içi tansiyon yüksekliği) Eğitimi: Glaucoma Clinical Fellowship - University of Louisville, Louisville-Kentucky / ABD Diyabetik Retinopati ve Retina Damar Hastalıkları Eğitimi: Haziran 2012/ Eylül -2012

Retina Observership (Visiting Scholarship): Oakland University Beaumont Eye Clinic. Vitreoretinal surgery. Royal Oak Michigan/USA.

Haberin Devamı

Eye Research Institute of Oakland University. Diabetic retinopathy, retinal vascular diseases and retinopathy of premature observership. Rochester-Michigan/USA.

PROF.DR GÖKHAN ÖZDEMİR'İN GÖREVLERİ

Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2011- Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2006-2011 Yar. Doç. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2000-2006

PROF.DR GÖKHAN ÖZDEMİR'İN İDARİ GÖREVLLERİ

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2007-2010

PROF.DR GÖKHAN ÖZDEMİR'İN YAPTIĞI GÖREVLER

Sarmısak Yağının Diyabetik Retinopati Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu Bireysel Araştırma Projesi, 2014/3-43M Proje Yöneticisi, 2014.

Diyabetik retinopatide vasküler endotelyal büyüme faktörünün retina neovaskülarizasyonuna etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu Bireysel Araştırma Projesi, 2011/6-2M Proje Yöneticisi, 2011.

Vitreoretinal cerrahi ünitesi alt yapısının kurulması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu Altyapı Projesi, 2008/4-1 Proje Yöneticisi, 2009.

Diyabetik retinopati derecesi ile serum selenyum düzeyi arasındaki ilişki. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu Bireysel Araştırma Projesi, 2008/3-9D Proje Yöneticisi, 2008.

Vidyoanjiografi ve görme alanı laboratuvarının kurulması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu Altyapı Projesi, 2005-4, Proje Yöneticisi, 2007.

Yavru ratlarda hipoksi-oksijenizasyon sonrası retinal nitro-tirozin düzeylerinin araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu Bireysel Araştırma Projesi, 2005/2, Proje Yöneticisi, 2005.

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri

Nuriye Ateş Kılıç: Retina Ven Tıkanılığına Bağlı Maküle Ödeminde VEGF İnhibitörü İle Deksametazon İmplant Uygulamasınn Karşılaştırılması,2016.

VEGdamar tıkanıklıklarında anti-VEGF ilaçların etkinliğin karşılaşt ırılması, 2015

Mehmet Akçay. Diyabetik retinopatinin derecesi ile serum selenyum düzeyi arasındaki ilişki. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2009.

Çağlayan AKSU. Dakriyosistorinostomi ameliyatlarında risk faktörleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2008.

Duran Ekmekçi. Akne Vulgarisli olgularda isotretinoin kullanımının gözyaşı fonksiyon testlerine etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2005.

Ulusal Dergide Yayın Kurulu Üyeliği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği