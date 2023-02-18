Prof. Dr. Gürsel Öngören kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gürsel Öngören'nin biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Gürsel Öngören kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Gürsel Öngören'nin hayat biyografisi.

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PROF. DR GÜRSEL ÖNGÖREN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Gürsel Öngören 1996 yılında İdare Hukuku Profesörü olmuştur. 2001-2003 tarihleri arasında Yargıtay’da Hukuk Bilgi Bankası Projesi’ni yönetmiştir. İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve bazı özel üniversitelerde İdare Hukuku, İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Hukuku dersleri vermiştir. GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Başkan Yardımcısı, AYİDER (Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği) Başkan Yardımcısı, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanıdır.

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PROF.DR. GÜRSEL ÖNGEREN'İN ÇALIŞMA ALANLARI

Kentsel Dönüşüm Hukuku, İmar Hukuku, İnşaat Hukuku, İdare Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri Haklar Hukuku.