Prof. Dr. Murat Gül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Murat Gül'ün biyografisi

Prof. Dr. Murat Gül yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Murat Gül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Murat Gül'ün hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Murat Gül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Murat Gül'ün biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İTÜ Mimarlık fakültesi dekanı Prof. Dr. Murat Gül bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Murat Gül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Murat Gül'ün hayat biyografisi.

Prof. Dr. Murat Gül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir?

PROF. DR MURAT GÜL KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr Murat Gül mimarlık eğitimini aldığı Mimar Sinan Üniversitesi’nden 1991 yılında mezun oldu. Lisansüstü derecesini 1995 yılında yine Mimar Sinan Üniversitesi’nde doktora derecesini ise 2006 yılında University of Sydney’de (Avustralya) tamamladı.
1999 - 2009 yılları arasında Avustralya’da NSW Eyaleti Planlama Bakanlığı ve NSW Heritage Office’de uzman olarak, University of Sydney’de de öğretim üyesi olarak çeşitli görevlerde bulunan Gül 2009-2012 yılları arasında Bosna-Hersek’te International University of Sarajevo’da kurucu Mimarlık Bölümü başkanı olarak, 2012-2014 yılları arasında da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2014 yılından bu yana İTÜ Mimarlık Bölümünde profesör olarak çalışan Gül 2017 Ocak ayından beri de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekan olarak görev yapmaktadır.
2009 yılında yayımlanan The Emergence of Modern Istanbul: Transformation and Modernisation of a City (IB Tauris, London), 2013 yılında Trevor Howells ile birlikte hazırladığı Istanbul Architecture (Watermark Press, Boorowa) ve 2017 yılında yayımlanan Architecture and the Turkish City: An Urban History of Istanbul since the Ottomans (IB Tauris, London) isimli üç kitabı bulunan Gül’ün mimarlık, şehir ve koruma alanlarında çeşitli makaleleri ve çalışmaları bulunmaktadır. Çeşitli uluslararası akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, uluslararası araştırma projelerinde değerlendirme kurulu üyeliği, resmî kurumlarda bilimsel değerlendirme kurulu üyelikleri bulunan Gül yakın zamanda bazı mimarlık ve tasarım yarışmalarında da jüri başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Prof. Dr. Murat Gül'ün kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye sahip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

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