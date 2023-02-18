Prof. Dr. Murat Güler kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Murat Güler'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü üyesi Prof. Dr. Murat Güler bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Murat Güler kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Murat Güler'in hayat biyografisi.
PROF. DR MURAT GÜLER KİMDİR? BİYOGRAFİSİ
AKADEMİK UNVANLAR
2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
2009 - 2014Doç.Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
2005 - 2008Yrd.Doç.Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
2004 - 2005Öğretim Görevlisi Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
2003 - 2003Öğretim Görevlisi Dr.
University of Maryland, Civil And Env. Eng.
2002 - 2003Yrd.Doç.Dr.
Bucknell University, Civil Engineering
2001 - 2002Öğretim Görevlisi
The University of Wisconsin Madison, Engineering Mech. And Astronautics
2000 - 2000Öğretim Görevlisi
The University of Wisconsin Madison, Department Of Mathematics
1997 - 2000Araştırma Görevlisi
The University of Wisconsin Madison, Civil And Envr. Eng.
1994 - 1994Öğretim Görevlisi
Atatürk Üniversitesi, Erzincan Meslek Yüksekokulu, İnşaat Pr.
Prof. Dr. Murat Güler'inn kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye sahip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.