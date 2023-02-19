Prof. Dr. Nebi Sümer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Nebi Sümer'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Sabancı Üniversitesi psikoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Nebi Sümer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Nebi Sümer'in hayat biyografisi.

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PROF. DR NEBİ SÜMER KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Nebi Sümer, ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde Gelişim Psikoloji alanında yüksek lisans ve ABD, Kansas State Üniversitesi’nde sosyal psikoloji alanında doktora yapmıştır. 2011-2012 Fulbright araştırma desteği ile ABD Cornell Üniversitesi’nde bulunan Nebi Sümer, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ’de görev yaptıktan sonra 2018 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çalışmaktadır. Nebi Sümer’in temel araştırma alanları yaşam boyu bağlanma dinamikleri ve ebeveyn davranışları, ulaşım ve trafik psikolojisi, psikolojik ölçüm, işsizliğin ve iş güvencesizliğinin etkileri ve psikoloji eğitimi/öğretimi konularını kapsamaktadır. Bu konularda geniş çaplı ulusal ve uluslararası araştırmalar yürütmüş ve çok sayıda bilimsel makale, kitap bölümü ve kitap yayınlamıştır. Bilim Akademisi Derneği üyesidir

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Prof. Dr. Nebi Sümer'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu bilinmemekte olup, siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümden bize yazabilirsiniz.