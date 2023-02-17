Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'in hayat biyografisi.

PROF. DR. OĞUZ CEM ÇELİK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Çelik Yapılar, Deprem , Betonarme Yapılar uzmanı olan Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği mimarlık bölümünü okudu halen İTÜ mimarlık Fakültesi öğretim üyesi görevini yürütmektedir.

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Çalışma Alanları : Çelik Yapılar, Deprem , Betonarme Yapılar

Eğitim Durumu : İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü (Doktora)

Çalıştığı Birim : Mimarlık, Mimarlık Bölümü

Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1990 / 1996

PROFESÖR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİMİMARLIK BÖLÜMÜ1989 / -

Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'in kaç yaşında ve nereli olduğunu bulamadık. Siz değerli okuyucularımız bilgi sahiyseniz yorum bölümünden biz yazabilirsiniz.