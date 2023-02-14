Volkan Karabacak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Volkan Karabacak'ın biyografisi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Volkan Karabacak özellikle deprem konusunda yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Volkan Karabacak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Prof. Dr. Volkan Karabacak'ın hayat biyografisi.

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Volkan Karabacak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Volkan Karabacak'ın biyografisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacaközellikle deprem konusunda yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Volkan Karabacak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Volkan Karabacak'ın hayat biyografisi.

Prof. Dr. Prof. Dr. Volkan Karabacak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Volkan Karabacak'ın biyografisi

PROF. DR. VOLKAN KARABACAK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1977 doğumlu Prof. Dr. Volkan Karabacak, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde 2000 yılında tamamlamıştır. Prof. Dr. Volkan Karabacak, ara vermeden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimine ve Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır. Aynı üniversitede sürdürdüğü ve Strasbourg Üniversitesi'nde (Fransa) gerçekleştirdiği çalışmalarla desteklediği doktorasını 2007 yılında tamamlayarak Doktor ünvanı almıştır. 2011 yılında Doçent ünvanını alan Prof. Dr. Volkan KARABACAK, 2016 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. 2018-2019 yıllarında Melbourne Üniversitesi'nde (Avustralya) tamamladığı doktora sonrası çalışmaları sonrasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde araştırmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Volkan KARABACAK diri faylar ve depremsellik üzerine uzmanlaşmış ve çalışmaları Doğu Akdeniz’in aktif tektoniği ve neotektoniği üzerine yoğunlaşmıştır. Metodolojik olarak; Eski depremlerin, paleosismolojik yöntemler kullanılarak, jeolojik ve jeomorfolojik süreçlerdeki izlerinin araştırılması; Tarihsel depremlerin, arkeosismolojik yöntemler kullanılarak, insan yapımı yapılardaki izlerinin araştırılması; Fizyografik özelliklerin aletsel ölçüm teknolojileri kullanılarak analizi; Fay kontrollü kabuksal sıvı dolaşımı ve neotektonik kayıtlarının araştırılması süreçlerine hakimdir. Bu konularda, birçoğu kendisi tarafından yürütülen 30’un üzerinde ulusal ve uluslararası projede görev almıştır. Ayrıca uluslarararası saygın dergilerde yayınlanmış 40’ın üzerinde makalesi mevcuttur.

Prof. Dr. Volkan KARABACAK evlidir ve 1 çocuk babasıdır.

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