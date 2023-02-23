Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi

Prof. Dr. Şerif Barış, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Şerif Barış'ın hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Kocaeli Üniversitesi jeofizik mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Şerif Barış'ın hayat biyografisi.

Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi

PROF. DR. ŞERİF BARIŞ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliğinde lisans, 1988’de Japonya’da Sismoloji ve Deprem Mühendisliği yüksek lisans, 1989
yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde (BÜKRDAE) yüksek lisans, 1995 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır ve 1998’de doçent ünvanı almıştır. 1986-2003 yılları arasında BÜKRDAE’de araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmıştır.

2003 yılı sonunda Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümüne doçent olarak geçmiş olup, 2004 yılından beri aynı üniversitede profesör olarak çalışmaktadır.

Birçok ulusal ve uluslararası deprem araştırma projelerinde çalışmış olan Prof. Barış, bilimsel kariyeri süresince 8 kitap, 22’den fazla uluslararası dergide makale ve 80’den fazla bildiri yayımlamış, yayınlarına 1000’den fazla atıf yapılmıştır. Üç yılı aşkın süre birçok uluslararası projede ve burslu araştırmacı olarak yurtdışı üniversitelerde çalışmış olup, kurumlar Japonya (IISEE, Tokyo Üniversitesi, Tokyo Teknik Üniversitesi, Tohoku Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi), Portsmouth Üniversitesi (İngiltere), ETH(İsviçre), ICTP(İtalya) ve GFZ(Almanya) şeklindedir.

AFAD, DASK ve Milli Eğitim Bakanlığı, İBB AKOM ile deprem bilinci eğitim malzemesi geliştirme, eğitim verme çalışmalarında danışman ve görevli olarak yer almıştır. Çalışma alanları, afet yönetimi, afete hazırlık eğitimleri, afet ve acil durum planlarının geliştirilmesi, depremin önceden belirlenmesi araştırmaları, deprem tomografisi, deprem oluş düzenleri, deprem dalgalarının sönümü ve deprem erken uyarı sistemleridir.

Prof. Dr. Şerif Barış'ın nereli olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.

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