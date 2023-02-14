Prof. Polat Gülkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Polat Gülkan'ın biyografisi

Prof. Polat Gülkan yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Polat Gülkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Polat Gülkan'ın hayat biyografisi.

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Prof. Polat Gülkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Polat Gülkan'ın biyografisi

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun Prof. Polat Gülkan yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Polat Gülkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Polat Gülkan'ın hayat biyografisi.

PROF. POLAT GÜLKAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Polat Gülkan, 1944 yılında Ankara’da doğdu. 1966 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1971’de ABD’de Illinois Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı.

ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde çeşitli idari görevler üstlendi. Ayrıca misafir öğretim üyesi sı- fatıyla California Üniversitesi, Berkeley Üniversitesi ve Purdue Üniversitesi’nde bulundu.

Prof. Polat Gülkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Polat Gülkan'ın biyografisi

California eyaletine kayıtlı mesleki yeterlik sertifikasına sahiptir. Mesleki faaliyeti sırasında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO, Milletlerarası Deprem Mühendisliği Birliği, OECD, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı gibi kuruluşlarda teknik veya idari sorumluluklar üstlendi.

Türkiye’deki doğal afet zararlarının azaltılması amacıyla takip edilmesi gereken politikalar ve DASK kararnamesi gibi hukuki belgelerin hazırlanmasında rol aldı. Türkiye deprem bölgeleri haritasının hazırlayıcısıdır. Ayrıca nükleer güvenlik konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Halen İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliğinin yanı sıra ODTÜ Afet Yönetimi Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini, sürdürmektedir.

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