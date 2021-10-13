Proje Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Proje Mühendisi Maaşları ve İş İlanları

Proje Mühendisi görev tanımı nedir, Proje Mühendisi ne iş yapar, Proje Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Proje Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Proje Mühendisi Tanımı;

Üstlendiği projelerin sağlıklı biçimde ilerleyişinin sağlanması, sürekli olarak iyileştirilmesi ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, sistematik ve tarafsız olarak incelenmesinden, denetiminden ve raporlanmasından sorumlu olan nitelikli kişidir.

Proje Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Proje Mühendisi Maaşları

Proje Mühendisi maaşı ortalama aylık 6.060 - TL’dir. En düşük Proje Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Proje Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Proje Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Proje Mühendisi Ne İş Yapar?

Proje Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Planlanan hizmet hedefleri doğrultusunda şantiye takibi yapmak,

b) hizmetin kaliteli ve sayısal olarak gerçekleşmesini sağlamak,

c) verimliliğin artmasına yönelik stratejiler geliştirmek,

d) Proje çizimlerini hazırlamak,

e) Kendisine bağlı bölümün gelişmesi ve veriminin artması için hedef ve politikaların saptanmasında ve uygulanmasında yerinde, zamanında ve doğru karar vermek

f) Bağlı bulunduğu birimin personelin çalışmasını, gerektiğinde iş mahalline giderek denetlemek, onlarla iyi ilişkiler kurmak ve onların verimini arttırıcı çalışmalar yapmak,

g) Satış biriminden gelen teklif ve projeleri incelemek, projenin zaman, personel, malzeme ve teknik yeterliliğini ilgili yöneticiler ile analiz etmek,

h) Müşteri isteklerine uygun kalitedeki hizmeti, maksimum karla gerçekleştirmek için öncelikleri doğru şekilde belirlemek, iş gücü, kapasite ve zaman tespiti yapmak, kaynakların optimum şekilde kullanılmasını sağlamak

i) Proje ve teklif ile ilgili eksik ve yanlış olan bilgilerin temininde bilgi akışını sağlamak,

j) Proje mahalline giderek keşfin hazırlanmasında görev almak,

k) İş programının ve yapılacak işlerin personele aktarılmasını sağlamak, koordinasyonu yapmak,

l) Servis ve Montaj işlemlerinin projeye ve programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

m) Yapılan günlük, haftalık, aylık ve proje bazlı programların planlandığı şekilde yapıldığını takip etmek, programdan sapmaları ilgili birime ve müşteriye bildirmek,

n) Projenin müşteriye teslimini ve sistemin devreye alınmasını, müşteriye çalışır vaziyette teslimini, gerektiğinde düzeltici faaliyette bulunmak üzere izlemek ve raporlamak,

o) Müşteriye çalışır vaziyette teslim edilen işlerin teslim form ve evraklarını incelemek, eksiksiz biçimde Hak ediş Birimi?ne teslimini sağlamak,

Proje Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Proje Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Proje Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2149.11 olarak belirlenmiştir



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