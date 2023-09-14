Reeder Teknoloji halka açıldı! Halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak

Cep telefonu ve elektrik cihaz üreticisi Reeder Teknoloji, halka açılıyor. SPK’dan onay alan şirket, halka arzı TSKB liderliğinde, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde, ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek. Halka arzda 215 milyon TL nominal tutarlı paylar, 13-14-15 Eylül’de 9,30 TL fiyattan satışa sunulacak.

Halka arzın 170 milyon TL nominal tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 45 milyon TL nominal tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 milyar TL’lik büyüklüğe sahip olması öngörülen halka arzın tamamlanmasının ardından Reeder Teknoloji’nin sermayesinin yüzde 22,63’üne tekabül eden payları BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

1 yıl içerisinde ortak satışı veya halka arz yapılmayacak

Öte yandan, Reeder Teknoloji payları BİST’te işlem görmeye başladıktan sonra 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak (bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları dahil) şekilde ek bir ortak satışı ve/veya halka arz yapılmayacak.

Ortak satışı kapsamında halka arzdan elde edilen gelirin bir bölümü de 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için kullanılacak. Satışa sunulan payların satışa sunulan payların yüzde 85’i yurtiçi bireysel yatırımcılara ve yüzde 15’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

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Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümünün, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve tesis, makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışına yönelik yatırımlarda kullanılacağını söyledi. Saral, “Ayrıca, cep telefonu LCD paneli üretim tesisi yatırımı, cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımı, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile girişim/teknoloji yatırımlarına da kaynak sağlanacak” diye konuştu.

Samsun’da iki yerleşkede üretim

Reeder Teknoloji hakkında bilgi veren Saral, “Şirketin temellerini 2010 yılında “Bilginin herkese eşit mesafede olduğu bir dünya” hayali ile attık. 2010 yılında e-kitap okuyucu üretimi ile emeklemeye başlayan Reeder Teknoloji olarak, bugün geldiğimiz noktada faaliyetlerimizi Samsun’da 2 ana lokasyonda sürdürüyoruz” dedi.

Saral, söz konusu iki üretim yerleşkeleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “19 Mayıs Yerleşkesi: Üretim kapasitemizi artırma stratejimiz doğrultusunda 2022 yılında Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü içerisinde bulunan 6 adet tütün hangarını kiralayarak teknoloji üssüne çevirdik. 6 bin m2 kapalı, 10 bin m2 açık alan olmak üzere toplam 16 bin m2 alanda üretim yapıyoruz. Halihazırda 6 adet hangarın 5’i faal. Genişletmeyi planladığımız faaliyetler doğrultusunda son hangar da yakında faal hale gelecek. Tüm üretim faaliyetlerimizi ve satış sonrası destek hizmetlerimizi, 19 Mayıs Yerleşkesi’nde gerçekleştiriyoruz.

“Kapasitemiz 2022 yılında 4 kat arttı”

“2022 yılı içinde faaliyete geçen yeni üretim tesislerimizle birlikte kapasitemizi 4 kat artırdık ve yeni kategorilerden ürünlerin üretimini yapabilir hale geldik” diyen Uygar Saral, şunları söyledi: “Reeder’ın geleceğe bakan yüzü, ileri teknolojinin tohumlarının atıldığı AR-GE merkezimiz sayesinde bugünden yarını tasarlayarak sadece Türkiye’de değil, tüm dünyaya yeni vizyonlar katmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından resmi olarak onay almış, Türkiye’de mobil telefon üreticileri arasında tek AR-GE merkezine sahip marka olarak sektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Ayrıca 2022 yılında bağlı ortaklığımız Reeder Elektronik’e ait ReeDükkan’larımız hizmete girmeye başladı. Şu anda 58 ilde 100’den fazla ReeDükkan’a ulaşmış durumdayız. Bu yılsonunda mağaza sayımızı 200’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

“Sektörde beşinci oyuncuyuz”

BTK verilerine göre Reeder Teknoloji’nin yüzde 6,5’lik pazar payı ile sektörde beşinci oyuncu olduğunu ifade eden Saral, “Pazardaki payımızı önümüzdeki dönemde de hızla artırmaya kararlıyız. Halka arzın ardından güçlenecek işletme sermayemizin de etkisiyle ciromuzdaki ihracatın payını da kademeli olarak artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Şirket cep telefonu, tablet ve akıllı saat satışı yapıyor

Şirketin rakamsal değerlerini açıklayan Uygar Saral, “Toplam ciromuz 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 108,87 artışla 942,8 milyon TL’ye çıktı. Bu yılın ilk altı ayında toplam ciromuz 2022 yılının tamamında gerçekleştirilen cironun yüzde 76’sına ulaşarak 720,1 milyon TL oldu. Bu cironun yüzde 98,88’ini cep telefonu, kalanını ise tablet ve akıllı saat oluşturuyor. Yine Haziran 2023 itibari ile esas faaliyet karımız ise 337,9 milyon TL’ye ulaşmış durumda” dedi.

Teknoloji üretimine kadınlar damga vuruyor

Reeder Teknoloji’de toplam çalışan sayısı Haziran 2023 itibarıyla 747 olan Reeder Teknoloji’nin yüzde 42,44’ü kadın ortaklara emanet. Toplam çalışanlarının yarısından fazlası da kadın. 8 departmandan 6’sının başında kadın yönetici var. Yaş ortalaması 27. Uygar Saral, “Türkiye’nin dinamik gücünü yansıtan bir demografiye sahibiz” dedi.

Kaynak: Dünya

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