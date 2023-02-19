Şener Üşümezsoy kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Şener Üşümezsoy'un biyografisi

Şener Üşümezsoy yaptığı açıklama ve yorumlarıyla özelliklede giyim tarzıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Şener Üşümezsoy kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Şener Üşümezsoy'un hayat biyografisi.

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Şener Üşümezsoy kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Şener Üşümezsoy'un biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle özellikle giyim tarzıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü mezunu Şener Üşümezsoy kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Şener Üşümezsoy'un hayat biyografisi.

Şener Üşümezsoy kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Şener Üşümezsoy'un biyografisi

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Kırım'dan gelen tatar bir ailenin çocuğudur. 1964-1969 yıllarında Pertevniyal Lisesi'ndende okudu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını bitirdi. 1991'te profesör oldu. Almanya'da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Bir dönem MTA'da da çalıştı. Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY'UN KİTAPLARI

17 Ağustos Sonrası Marmara'da Deprem Riski

Vatandaş için Deprem Rehberi

İstanbul Depremi

Yeni Dünya Petrol Düzeni ve Körfez Savaşları

Türk Jeostratejisi

Petrol Şoku ve Yeni Ortadoğu Haritası

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