Son dakika | İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Sorumlular hesap verecek! Orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan orman yangını ile büyük şok yaşarken Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Kayseri ve Kocaeli illerinde de yangın çıktı.

Yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." dedi.

"KURUMLARIMIZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir."

"SORUMLULAR HESABINI VERECEKTİR"

Altun şunları kaydetti:

"Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."

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