Pekbal isminin anlamı nedir, Pekbal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kendal isminin anlamı nedir, Kendal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?BDDK'dan selden etkilenen illere destek: Kredi kartı taksitleri artırıldıBir babanın en acı görevi... Oğlunun cenaze namazını kıldırdıBellek isminin anlamı nedir, Bellek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kanaat isminin anlamı nedir, Kanaat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | UKOME'de kabul edildi! İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam geldiAlmeda Abazi'nin kardeşi dünyaevine girdi! İlda Abazi, basketbolcu Kenan Sipahi ile evlendiHangi illerde orman yangını var? | Hangi illerde yangın oldu? Yangınlar neden çıktı?Aydın'da korkunç olay! 19 yaşındaki genç, elini kıyma makinesine kaptırdı!
İstanbul33 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Sorumlular hesap verecek! Orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika | İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Sorumlular hesap verecek! Orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'de çıkan orman yangınlara ilişkin kapsamlı soruşturmalar da başlatıldığını kaydetti. Altun," Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir." dedi.

Son dakika | İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Sorumlular hesap verecek! Orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan orman yangını ile büyük şok yaşarken  Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Kayseri ve Kocaeli illerinde de yangın çıktı. 

Yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı.  Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." dedi.

"KURUMLARIMIZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir."

"SORUMLULAR HESABINI VERECEKTİR"

Altun şunları kaydetti:

"Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine  kapsamlı  soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."

{TITLE_STRIP}Son dakika! Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

{TITLE_STRIP}Son dakika | Kabus sürüyor! Bu kez Muğla Marmaris'te orman yangını çıktı! İşte ilk görüntüler...

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Pakdemirli ve AFAD acı haberi açıkladı! Manavgat'taki yangında can kaybı 3'e yükseldi

{TITLE_STRIP}Manavgat'taki yangın çiftliğine sıçrayan Tuğba Özay'dan kötü haber! Felç geçirdi!

{TITLE_STRIP}Son dakika | Osmaniye Derebeobası mevkindeki yangınla ilgili gelişme: 5 şüpheli gözaltına alındı

{TITLE_STRIP}Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ? Yangından fotoğraflar...

{TITLE_STRIP}Manavgat'taki yangından ilk acı haber geldi! Bakan Pakdemirli duyurdu

{TITLE_STRIP}Antalya'da bir orman yangını daha! Akseki alevlere teslim oldu

{TITLE_STRIP}Son dakika | Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 4 ayrı noktada çıkan yangın ile ilgili soruşturma

{TITLE_STRIP}Bakan Koca açıkladı! İşte Manavgat'taki yangına ilişkin son durum...

{TITLE_STRIP}Osmaniye'de 2 ayrı noktada yangın! Bazı evler boşaltıldı

{TITLE_STRIP}Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu

{TITLE_STRIP}Son dakika | Antalya Manavgat'ta orman yangını! Evler boşaltıldı, ekipler canla başla müdahale ediyor

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT