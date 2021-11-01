Türkçe Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Türkçe Öğretmeni görev tanımı nedir, Türkçe Öğretmeni ne iş yapar, Türkçe Öğretmeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Türkçe Öğretmeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Türkçe Öğretmeni Tanımı;

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, Türkçe dersi ile ilgili eğitim veren kişidir.

Türkçe Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Türkçe Öğretmeni Maaşları

Türkçe Öğretmeni maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Türkçe Öğretmeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Türkçe Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Türkçe Öğretmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Türkçe Öğretmeni Ne İş Yapar?

Türkçe Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak,

b) Kendisine ayrılan ders saatlerinde öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,

c) Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek ve başarıyı artırıcı yöntemler geliştirmek,uygulamaya koymak,Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,

d) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

e) Alanı ile ilgili gelişmeleri izleyerek, öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,

f) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Türkçe Öğretmeni Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sınıf Öğretmenleri Ve Okul Öncesi Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Sınıf Öğretmenleri

Türkçe Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Türkçe Öğretmeni mesleğinin meslek kodu 2341.02 olarak belirlenmiştir



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