Doç. Dr. Beyza Taşkın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doç. Dr. Beyza Taşkın'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Yrd. Doç. Dr. Beyza Taşkın bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında İTÜ inşaat Mühendisi öğretim üyesi Doç. Dr. Beyza Taşkın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte . Doç. Dr. Beyza Taşkın'ın hayat biyografisi.

DOÇ. DR BEYZA TAŞKIN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İTÜ Deprem Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Beyza Taşkın 1971 doğumludur. araştırma görev alanları teknik bilimler, inşaat mühendisliği, yapı, bina türleri , yapıların performansı, deprem mühendisliği, betonarme yapılar, onarım ve güzçendirme alanlarında uzman bir kişi

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Yrd. Doç. Dr. Beyza Taşkın'ın nereli olduğu bilinmemektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.