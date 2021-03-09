Adana Karaisalı Nüfusu 2020 - 2021 |  Karaisalı İlçesinin Yüzölçümü Kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Karaisalı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Karaisalı Nüfusu Kaç Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karaisalı ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde 2,258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,268 (km²) si Karaisalı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Karaisalı nüfusu 22 bin 065 kişidir.

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Karaisalı İlçe Nüfusu Kaçtır?

22,065 kişidir.

Adana Karaisalı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 5,3 olarak gerçekleşmiştir.

Karaisalı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,99395 Enlem : 32,99395

Karaisalı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Karaisalı ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Karaisalı ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karaisalı ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020