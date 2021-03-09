Adana Saimbeyli Nüfusu 2020 - 2021 | Saimbeyli İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Saimbeyli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adana Saimbeyli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Saimbeyli nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Saimbeyli ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde 2,258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 957 (km²) si Saimbeyli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Saimbeyli nüfusu 14 bin 560 kişidir.

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Saimbeyli İlçe Nüfusu Kaçtır?

14,560 kişidir.

Adana Saimbeyli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -13,9 olarak gerçekleşmiştir.

Saimbeyli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,088386 Enlem : 36,088386

Saimbeyli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Saimbeyli ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Saimbeyli ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Saimbeyli ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020