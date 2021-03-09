Adana Tufanbeyli Nüfusu 2020 - 2021 | Tufanbeyli İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Tufanbeyli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adana Tufanbeyli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Tufanbeyli nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tufanbeyli ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde 2,258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 926 (km²) si Tufanbeyli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Tufanbeyli nüfusu 169 bin 66 kişidir.

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Tufanbeyli İlçe Nüfusu Kaçtır?

169,66 kişidir.

Adana Tufanbeyli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8 olarak gerçekleşmiştir.

Tufanbeyli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,220062 Enlem : 36,220062

Tufanbeyli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Tufanbeyli ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Tufanbeyli ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tufanbeyli ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020