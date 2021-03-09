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Adana İmamoğlu Nüfusu 2020 - 2021 |  İmamoğlu İlçesinin Yüzölçümü Kaçtır?

2020 - 2021 Adana İmamoğlu nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Adana İmamoğlu nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK verilerine  göre Adana İmamoğlu nüfusu 27 bin 784 oldu. Haberimizde  Adana İmamoğlu yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Adana İmamoğlu Nüfusu 2020 - 2021 |  İmamoğlu İlçesinin Yüzölçümü Kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana İmamoğlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana İmamoğlu Nüfusu Kaç Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İmamoğlu ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde  2,258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 468 (km²) si İmamoğlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana İmamoğlu nüfusu 27 bin 784 kişidir.

Adana İmamoğlu Nüfusu 2020 - 2021 |  İmamoğlu İlçesinin Yüzölçümü Kaçtır?

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

İmamoğlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

27,784 kişidir.

Adana İmamoğlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -5,5 olarak gerçekleşmiştir.

Adana İmamoğlu Nüfusu 2020 - 2021 |  İmamoğlu İlçesinin Yüzölçümü Kaçtır?

İmamoğlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  31,97543      Enlem :  31,97543

İmamoğlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan İmamoğlu ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

İmamoğlu ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İmamoğlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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