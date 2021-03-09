Adana Feke Nüfusu 2020 - 2021 |  Feke İlçesinin Yüzölçümü Kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Feke Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Feke Nüfusu Kaç Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Feke ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde 2258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,295 (km²) si Feke ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Feke nüfusu 16 bin 536 kişidir.

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Feke İlçe Nüfusu Kaçtır?

16,536 kişidir.

Adana Feke Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -22,9 olarak gerçekleşmiştir.

Feke İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,91328 Enlem : 35,91328

Feke İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Feke ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Feke ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Feke ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020