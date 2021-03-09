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Adana Feke Nüfusu 2020 - 2021 |  Feke İlçesinin Yüzölçümü Kaçtır?

2020 - 2021 Adana Feke nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Adana Feke nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK verilerine  göre Adana Feke nüfusu 16 bin 536 oldu. Haberimizde  Adana Feke yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Adana Feke Nüfusu 2020 - 2021 |  Feke İlçesinin Yüzölçümü Kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Feke Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Feke Nüfusu Kaç Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Feke ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde  2258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,295 (km²) si Feke ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Feke nüfusu 16 bin 536 kişidir.

Adana Feke Nüfusu 2020 - 2021 |  Feke İlçesinin Yüzölçümü Kaçtır?

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Feke İlçe Nüfusu Kaçtır?

16,536 kişidir.

Adana Feke Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -22,9 olarak gerçekleşmiştir.

Adana Feke Nüfusu 2020 - 2021 |  Feke İlçesinin Yüzölçümü Kaçtır?

Feke İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  35,91328      Enlem :  35,91328

Feke İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Feke ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Feke ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Feke ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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