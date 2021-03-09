Adana Kozan Nüfusu 2020 - 2021 | Kozan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Kozan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adana Kozan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Kozan nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kozan ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde 2,258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,866 (km²) si Kozan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Kozan nüfusu 132 bin 974 kişidir.

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Kozan İlçe Nüfusu Kaçtır?

13,2974 kişidir.

Adana Kozan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 10,1 olarak gerçekleşmiştir.

Kozan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,142191 Enlem : 30,142191

Kozan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Kozan ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Kozan ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kozan ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020