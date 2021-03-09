Adana Sarıçam Nüfusu 2020 - 2021 | Sarıçam İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Sarıçam Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adana Sarıçam nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Sarıçam nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sarıçam ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde 2,258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 784 (km²) si Sarıçam ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Sarıçam nüfusu 194 bin 019 kişidir.

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Sarıçam İlçe Nüfusu Kaçtır?

194,019 kişidir.

Adana Sarıçam Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 66,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sarıçam İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,501968 Enlem : 27,501968

Sarıçam İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Sarıçam ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Sarıçam ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sarıçam ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020