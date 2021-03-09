Adana Yüreğir Nüfusu 2020 - 2021 | Yüreğir İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Yüreğir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adana Yüreğir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Yüreğir nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yüreğir ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde 2,258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 801 (km²) si Yüreğir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Yüreğir nüfusu 412 bin 092 kişidir.

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Yüreğir İlçe Nüfusu Kaçtır?

412,092 kişidir.

Adana Yüreğir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -6 olarak gerçekleşmiştir.

Yüreğir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,340851 Enlem : 35,340851

Yüreğir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Yüreğir ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Yüreğir ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yüreğir ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020