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Adana Yumurtalık Nüfusu 2020 - 2021 | Yumurtalık İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Adana Yumurtalık nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Adana Yumurtalık nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Adana Yumurtalık nüfusu 18 bin 203 olduğu açıklandı. Haberimizde Adana Yumurtalık yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Adana Yumurtalık Nüfusu 2020 - 2021 | Yumurtalık İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Yumurtalık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adana Yumurtalık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Yumurtalık nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yumurtalık ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde 2,258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 472 (km²) si Yumurtalık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Yumurtalık nüfusu 18 bin 203 kişidir.

Adana Yumurtalık Nüfusu 2020 - 2021 | Yumurtalık İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Yumurtalık İlçe Nüfusu Kaçtır?

18,203 kişidir.

Adana Yumurtalık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 9,8 olarak gerçekleşmiştir.

Adana Yumurtalık Nüfusu 2020 - 2021 | Yumurtalık İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Yumurtalık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,730953 Enlem : 35,730953

Yumurtalık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Yumurtalık ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Yumurtalık ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yumurtalık ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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