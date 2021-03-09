Adana Nüfusu 2020 - 2021 | Adana Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Adana Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adana nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana nüfusu geçen yıla göre 20778 kişi artarak 2 milyon 258 bin 718 kişi oldu ( 2019 yılında Adana nüfusu 2 milyon 237 bin 940 kişiydi ) . İstanbul ilinde 1 milyon 127 bin 516 erkek, 1 milyon 131 bin 202 kadın yaşamaktadır.

Adana Alan kodu nedir?

Adana ilinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Adana yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Adana ilinin yüz ölçümü 13844 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 15 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Adana Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir

Adana 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Adana 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 2258718

Adana 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 1127516

Adana 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 1131202

Adana 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 6

Adana 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,57 Kişidir.

Adana 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,02 olduğu görülmektedir.

Adana 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,09 olduğu görülmektedir.

Adana 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 4271 kişi boşanmıştır.

Adana 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 14036

Adana 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 2258718

Adana 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 1127516

Adana 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 1131202

Adana 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Adana 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Adana 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Adana 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 162 kişidir.

Adana 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 1117032 Kadın : 1120908 Toplam : 2237940 Nüfus yoğunluğu : 161 kişidir.

Adana 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 1117032 Kadın : 1120908 Toplam : 2237940

Adana 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Adana 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 1106811 Kadın : 1113314 Toplam : 2220125 Nüfus yoğunluğu : 160 kişidir.

Adana 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 1106811 Kadın : 1113314 Toplam : 2220125

Adana 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Adana 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 1108939 Kadın : 1107536 Toplam : 2216475 Nüfus yoğunluğu : 159 kişidir.

Adana 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 1108939 Kadın : 1107536 Toplam : 2216475

Adana 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Adana 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 1101340 Kadın : 1100330 Toplam : 2201670 Nüfus yoğunluğu : 158 kişidir.

Adana 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 1101340 Kadın : 1100330 Toplam : 2201670

Adana 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Adana 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 1091159 Kadın : 1092008 Toplam : 2183167 Nüfus yoğunluğu : 157 kişidir.

Adana 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 1091159 Kadın : 1092008 Toplam : 2183167

Adana 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -