Adana Pozantı Nüfusu 2020 - 2021 | Pozantı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Pozantı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adana Pozantı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Pozantı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pozantı ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde 2,258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 689 (km²) si Pozantı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Pozantı nüfusu 19 bin 930 kişidir.

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Pozantı İlçe Nüfusu Kaçtır?

19,930 kişidir.

Adana Pozantı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,2 olarak gerçekleşmiştir.

Pozantı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,87162 Enlem : 34,87162

Pozantı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Pozantı ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Pozantı ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pozantı ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020