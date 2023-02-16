Adar Aygur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adar Aygur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adar Aygur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adar Aygur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adar Aygur 11 Eylül 2002 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adar Aygur Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adar Aygur, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adar Aygur'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adar Aygur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adaraygurr/

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Adar Aygur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adar Aygur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Adar Aygur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adar Aygur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ekim 2021 yılında Bilinmiyor

4 Şubat 2022 yılında Kınık Belediye

8 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

12 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği

13 Ocak 2023 yılında Kahramanmaraş

30 Haziran 2023 yılında Gençlerbirliği

Adar Aygur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adar Aygur şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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