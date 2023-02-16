Jaime Ayovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Ayovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Ayovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Ayovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Ayovi 21 Şubat 1988 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jaime Javier Ayoví Corozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Ayovi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Jaime Ayovi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jaime Ayovi'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaime Ayovi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaimeayovi17/

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Jaime Ayovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Ayovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jaime Ayovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Ayovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mayıs 2005 yılında CD ESPOL

31 Aralık 2005 yılında Paladín “S” U20

24 Ocak 2006 yılında CS Emelec

1 Ocak 2009 yılında Manta FC

31 Aralık 2009 yılında CS Emelec

1 Ocak 2011 yılında Toluca

1 Temmuz 2011 yılında Pachuca

4 Temmuz 2012 yılında Al-Nassr FC

30 Haziran 2013 yılında Pachuca

1 Temmuz 2013 yılında Club Tijuana

30 Temmuz 2013 yılında LDU Quito

31 Aralık 2013 yılında Club Tijuana

14 Ağu 2014 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2014 yılında Club Tijuana

23 Ocak 2015 yılında Godoy Cruz

24 Şubat 2017 yılında BJ Renhe

20 Temmuz 2018 yılında Shabab Al-Ahli

24 Ocak 2020 yılında Godoy Cruz

22 Temmuz 2020 yılında Guayaquil City

23 Ekim 2020 yılında LDU Portoviejo

29 Ocak 2021 yılında CD Olmedo

22 Temmuz 2021 yılında Estudiantes

3 Ocak 2022 yılında Independiente

12 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği

Jaime Ayovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Ayovi şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Jaime Ayovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 10 gol atmıştır.

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