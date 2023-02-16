Chukwuma Akabueze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chukwuma Akabueze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chukwuma Akabueze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chukwuma Akabueze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chukwuma Akabueze 6 Mayıs 1989 tarihinde Akure şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chukwuma Emmanuel Akabueze şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chukwuma Akabueze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Majestic management MGCL yapmaktadır. Chukwuma Akabueze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Chukwuma Akabueze'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chukwuma Akabueze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chucksakabueze/

Haberin Devamı

Chukwuma Akabueze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chukwuma Akabueze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chukwuma Akabueze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chukwuma Akabueze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Odd Grenland

1 Şubat 2011 yılında Brann

19 Şubat 2013 yılında WH Zall

20 Mart 2014 yılında Odds BK

27 Ocak 2017 yılında Boluspor

19 Temmuz 2019 yılında Ümraniyespor

10 Ağu 2021 yılında Bandırmaspor

22 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2023 yılında Gençlerbirliği

Chukwuma Akabueze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chukwuma Akabueze şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Chukwuma Akabueze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 26 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.