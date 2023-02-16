Mohammed Rharsalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Rharsalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Rharsalla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammed Rharsalla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammed Rharsalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Rharsalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Rharsalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Rharsalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Rharsalla 15 Eylül 1993 tarihinde Oujda şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Rharsalla Khadfi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Rharsalla Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MADESTAR Entertainment yapmaktadır. Mohammed Rharsalla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammed Rharsalla'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Rharsalla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohammed__rharsalla/

Mohammed Rharsallaboyu ve yaşı kaç

Mohammed Rharsalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Rharsalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mohammed Rharsalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Rharsalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2014 yılında Olimpik Donetsk

20 Temmuz 2016 yılında Gimnàstic

3 Ocak 2017 yılında Olimpik Donetsk

25 Ocak 2018 yılında Slo. Bratislava

15 Temmuz 2021 yılında Al-Hazem

29 Ocak 2022 yılında Al-Qadsiah FC

25 Ağu 2022 yılında Hassania

12 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği

Mohammed Rharsalla kimdir

Mohammed Rharsalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Rharsalla şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Granada 74 (2008-2010), CD Huétor Tájar (2010-2014)

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Mohammed Rharsalla nereli

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