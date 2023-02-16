İvan İkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan İkic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan İkic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan İkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan İkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan İkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan İkic 13 Eylül 1999 tarihinde Đakovo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Ikić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan İkic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zeleni Centar Sport yapmaktadır. İvan İkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan İkic'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan İkicboyu ve yaşı kaç

İvan İkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan İkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan İkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan İkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek II

5 Şubat 2018 yılında NK Lucko

31 Mayıs 2018 yılında NK Osijek II

11 Şubat 2019 yılında Medjimurje

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek II

2 Ağu 2019 yılında Medjimurje

24 Ağu 2020 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

8 Şubat 2023 yılında Gençlerbirliği

30 Haziran 2023 yılında FK Sarajevo

İvan İkic kimdir

İvan İkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan İkic şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Osijek (2009-2016)

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İvan İkic nereli

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