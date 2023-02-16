Muhammed Erturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Erturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Erturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Erturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Erturk 3 Ocak 1994 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Himmet Ertürk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Erturk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Erturk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Muhammed Erturk'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Erturk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erturk_mh/

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Muhammed Erturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Erturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammed Erturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Erturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2013 yılında Denizlispor

15 Ocak 2014 yılında Kırıkhanspor

30 Haziran 2014 yılında Denizlispor

1 Temmuz 2015 yılında Gaziantep BB

19 Temmuz 2018 yılında Denizlispor

2 Eylül 2019 yılında Giresunspor

8 Eylül 2021 yılında Menemenspor

8 Eylül 2022 yılında Karacabey Bld

28 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği

Muhammed Erturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Erturk şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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