Ebrar Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebrar Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebrar Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebrar Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebrar Aydin 3 Eylül 2000 tarihinde Bilecik şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ebrar Yiğit Aydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebrar Aydin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magate Group Management yapmaktadır. Ebrar Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ebrar Aydin'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ebrar Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebrar Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebrar Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebrar Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Eskişehirspor

16 Temmuz 2021 yılında Nevşehir Bld

12 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği

Ebrar Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebrar Aydin şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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