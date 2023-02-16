Tiago Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Rodrigues 29 Ocak 1992 tarihinde Vila Real şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Filipe Sousa Nóbrega Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Rodrigues Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PromoSport yapmaktadır. Tiago Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tiago Rodrigues'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tiago Rodrigues Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/trodrigues_10/

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Tiago Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tiago Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2008 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2009 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2011 yılında Amarante

30 Haziran 2012 yılında Guimarães B

1 Ocak 2013 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto B

2 Eylül 2013 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2014 yılında FC Porto B

4 Ocak 2015 yılında Nacional

30 Haziran 2015 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto

31 Temmuz 2015 yılında Marítimo

30 Haziran 2016 yılında FC Porto

1 Temmuz 2016 yılında Nacional

30 Haziran 2017 yılında FC Porto

1 Temmuz 2017 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Al-Hazem

5 Şubat 2022 yılında Ufa

15 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği

Tiago Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Rodrigues şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tiago Rodrigues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ADCE Diogo Cão (2000-2006);Sporting CP (2006-2007);

Portekiz U21 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Aralık 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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