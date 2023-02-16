Ahmet Cevat Varol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Cevat Varol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Cevat Varol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Cevat Varol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Cevat Varol 11 Şubat 2001 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Cevat Varol Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Cevat Varol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmet Cevat Varol'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Cevat Varol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Cevat Varol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmet Cevat Varol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Cevat Varol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında G.Birliği U19

19 Ocak 2020 yılında Hacettepe

3 Ağu 2020 yılında G.Birliği U19

16 Eylül 2020 yılında Hacettepe

26 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği

Ahmet Cevat Varol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Cevat Varol şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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