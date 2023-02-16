Ozgur Cek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Cek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ozgur Cek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ozgur Cek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ozgur Cek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Cek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozgur Cek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozgur Cek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozgur Cek 3 Ocak 1991 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Özgür Çek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozgur Cek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Öner Karalar yapmaktadır. Ozgur Cek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ozgur Cek'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ozgur Cek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ozgurcek60

Ozgur Cekboyu ve yaşı kaç

Ozgur Cek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozgur Cek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ozgur Cek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozgur Cek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2004 yılında Pendikspor Alt

1 Temmuz 2006 yılında Fenerbahçe U21

31 Temmuz 2009 yılında Ankaraspor

16 Ekim 2009 yılında Ankaragücü

30 Haziran 2010 yılında Ankaraspor

10 Ağu 2010 yılında Ankaragücü

6 Ocak 2012 yılında Fenerbahçe

16 Ocak 2013 yılında Eskişehirspor

21 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2016 yılında Alanyaspor

1 Temmuz 2016 yılında Ç. Rizespor

1 Temmuz 2018 yılında Kasımpaşa

23 Ocak 2020 yılında Denizlispor

9 Temmuz 2021 yılında Manisa FK

12 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği

Ozgur Cek kimdir

Ozgur Cek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozgur Cek şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Harb-Is (2002-2004), Pendikspor (2004-2006)

Ozgur Cek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye A2 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ozgur Cek nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Ahmed Kutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kutucu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Kutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kutucu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Furkan Balaban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Balaban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Furkan Balaban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Balaban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kerim Calhanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Calhanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kerim Calhanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Calhanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tayfun Culha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Culha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tayfun Culha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Culha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları