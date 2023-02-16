Ozgur Cek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Cek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozgur Cek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozgur Cek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozgur Cek 3 Ocak 1991 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Özgür Çek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozgur Cek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Öner Karalar yapmaktadır. Ozgur Cek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ozgur Cek'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ozgur Cek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ozgurcek60

Ozgur Cek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozgur Cek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ozgur Cek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozgur Cek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2004 yılında Pendikspor Alt

1 Temmuz 2006 yılında Fenerbahçe U21

31 Temmuz 2009 yılında Ankaraspor

16 Ekim 2009 yılında Ankaragücü

30 Haziran 2010 yılında Ankaraspor

10 Ağu 2010 yılında Ankaragücü

6 Ocak 2012 yılında Fenerbahçe

16 Ocak 2013 yılında Eskişehirspor

21 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2016 yılında Alanyaspor

1 Temmuz 2016 yılında Ç. Rizespor

1 Temmuz 2018 yılında Kasımpaşa

23 Ocak 2020 yılında Denizlispor

9 Temmuz 2021 yılında Manisa FK

12 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği

Ozgur Cek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozgur Cek şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ozgur Cek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Harb-Is (2002-2004), Pendikspor (2004-2006)

Türkiye A2 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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