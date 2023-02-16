Souleymane Doukara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souleymane Doukara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souleymane Doukara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Souleymane Doukara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Souleymane Doukara 29 Eylül 1991 tarihinde Meudon şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Moritanya,Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Souleymane Doukara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Common Ground Sports Limited yapmaktadır. Souleymane Doukara, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Souleymane Doukara'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Souleymane Doukara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/DoukaraOfficiel
http://www.instagram.com/doukara.officiel/
http://www.facebook.com/SDoukara
Souleymane Doukara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Souleymane Doukara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Souleymane Doukara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Souleymane Doukara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Vibonese
2 Temmuz 2012 yılında Catania
2 Eylül 2013 yılında Juve Stabia
30 Haziran 2014 yılında Catania
13 Temmuz 2014 yılında Leeds
31 Ağu 2014 yılında Catania
1 Eylül 2014 yılında Leeds
23 Ağu 2017 yılında Osmanlıspor
31 Ocak 2018 yılında Antalyaspor
22 Ağu 2019 yılında Ettifaq FC
17 Ağu 2021 yılında Giresunspor
31 Mart 2022 yılında Kulüpsüz
29 Eylül 2022 yılında APO Levadiakos
27 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği
Souleymane Doukara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Souleymane Doukara şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
Souleymane Doukara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Moritanya takımında 19 numaralı formasıyla 30 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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