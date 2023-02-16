Souleymane Doukara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souleymane Doukara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souleymane Doukara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souleymane Doukara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souleymane Doukara 29 Eylül 1991 tarihinde Meudon şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Moritanya,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souleymane Doukara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Common Ground Sports Limited yapmaktadır. Souleymane Doukara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Souleymane Doukara'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Souleymane Doukara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DoukaraOfficiel

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http://www.instagram.com/doukara.officiel/

http://www.facebook.com/SDoukara

Souleymane Doukara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Souleymane Doukara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Souleymane Doukara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souleymane Doukara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vibonese

2 Temmuz 2012 yılında Catania

2 Eylül 2013 yılında Juve Stabia

30 Haziran 2014 yılında Catania

13 Temmuz 2014 yılında Leeds

31 Ağu 2014 yılında Catania

1 Eylül 2014 yılında Leeds

23 Ağu 2017 yılında Osmanlıspor

31 Ocak 2018 yılında Antalyaspor

22 Ağu 2019 yılında Ettifaq FC

17 Ağu 2021 yılında Giresunspor

31 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2022 yılında APO Levadiakos

27 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği

Souleymane Doukara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souleymane Doukara şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Souleymane Doukara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moritanya takımında 19 numaralı formasıyla 30 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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