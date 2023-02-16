Thomas Fontaine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Fontaine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Fontaine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Fontaine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Fontaine 8 Mayıs 1991 tarihinde Saint-Pierre şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Madagaskar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Fontaine Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hexagon yapmaktadır. Thomas Fontaine, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gençlerbirliği SK futbol takımında oynamaktadır. Gençlerbirliği SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Fontaine'nin Gençlerbirliği SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Fontaine Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thomas_fontaine_off/

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Thomas Fontaine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Fontaine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thomas Fontaine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Fontaine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2012 yılında Tours FC

1 Eylül 2014 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2016 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2018 yılında Stade Reims

30 Temmuz 2019 yılında FC Lorient

29 Ocak 2022 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2022 yılında Beroe

12 Ocak 2023 yılında Gençlerbirliği

Thomas Fontaine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Fontaine şuan Gençlerbirliği SK takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Fontaine Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

C.O.M. de Terre Sainte (1998–2003)JS Saint-Pierroise (2003–2007)Olympique Lyonnais (2007–2008)

Madagaskar takımında 21 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

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