AFAD ve Kandilli duyurdu! Artçılar bitmiyor: Düzce'de korkutan deprem

AFAD verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AFAD ve Kandilli duyurdu! Artçılar bitmiyor: Düzce'de korkutan deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 12.00'de yerin 11.79 km altında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Gümüşova ilçesinde yerin 2.3 km altında 3.4 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD ve Kandilli duyurdu: Düzce'de korkutan deprem

NE OLMUŞTU?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremde Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı. 13 kişinin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

AFAD ve Kandilli duyurdu: Düzce'de korkutan deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 25 KASIM 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD ve Kandilli duyurdu: Düzce'de korkutan deprem

AFAD SON DEPREMLER 25 KASIM 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 25 Kasım 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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