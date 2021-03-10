Afyonkarahisar Evciler Nüfusu 2020 - 2021 | Evciler İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Evciler Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Evciler nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Evciler nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Evciler ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736,912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 253 (km²) si Evciler ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Evciler nüfusu 3 bin 451 kişidir.

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Evciler İlçe Nüfusu Kaçtır?

3,451 kişidir.

Evciler Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3.860 kişidir.

Afyonkarahisar Evciler Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7,6 olarak gerçekleşmiştir.

Evciler İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,774042 Enlem : 26,774042

Evciler İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Evciler ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Evciler ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Evciler ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020