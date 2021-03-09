Afyonkarahisar Bolvadin Nüfusu 2020 - 2021 | Bolvadin İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Bolvadin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Bolvadin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Bolvadin nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bolvadin ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736,912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 930 (km²) si Bolvadin ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Bolvadin nüfusu 32 bin 475 kişidir.

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Bolvadin İlçe Nüfusu Kaçtır?

32,475 kişidir.

Bolvadin Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

12.658 kişidir.

Afyonkarahisar Bolvadin Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,5 olarak gerçekleşmiştir.

Bolvadin İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,048351 Enlem : 31,048351

Bolvadin İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Bolvadin ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Bolvadin ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bolvadin ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020