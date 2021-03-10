Afyonkarahisar Emirdağ Nüfusu 2020 - 2021 | Emirdağ İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Emirdağ Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Emirdağ nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Emirdağ nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Emirdağ ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736,912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,136 (km²) si Emirdağ ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Emirdağ nüfusu 20 bin 175 kişidir.

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Emirdağ İlçe Nüfusu Kaçtır?

20,175 kişidir.

Emirdağ Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

19.343 kişidir.

Afyonkarahisar Emirdağ Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 56,1 olarak gerçekleşmiştir.

Emirdağ İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,150925 Enlem : 31,150925

Emirdağ İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Emirdağ ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Emirdağ ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Emirdağ ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020