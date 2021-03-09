Afyonkarahisar Bayat Nüfusu 2020 - 2021 | Bayat İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Bayat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Bayat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Bayat nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bayat ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 795 (km²) si Bayat ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Bayat nüfusu 4 bin 096 kişidir.

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Bayat İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,096 kişidir.

Bayat Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3.477 kişidir.

Afyonkarahisar Bayat Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -13,1 olarak gerçekleşmiştir.

Bayat İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,723265 Enlem : 27,723265

Bayat İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Bayat ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Bayat ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bayat ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020