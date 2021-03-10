Afyonkarahisar Hocalar Nüfusu 2020 - 2021 | Hocalar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Hocalar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Hocalar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Hocalar nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hocalar ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736,912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 444 (km²) si Hocalar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Hocalar nüfusu 2 bin 287 kişidir.

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Hocalar İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,287 kişidir.

Hocalar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6.958 kişidir.

Afyonkarahisar Hocalar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -26,8 olarak gerçekleşmiştir.

Hocalar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,26166 Enlem : 29,26166

Hocalar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Hocalar ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Hocalar ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hocalar ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020