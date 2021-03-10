Afyonkarahisar Sandıklı Nüfusu 2020 - 2021 | Sandıklı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Sandıklı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Sandıklı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Sandıklı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sandıklı ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736,912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,285 (km²) si Sandıklı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Sandıklı nüfusu 33 bin 496 kişidir.

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Sandıklı İlçe Nüfusu Kaçtır?

33,496 kişidir.

Sandıklı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

21.756 kişidir.

Afyonkarahisar Sandıklı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,4 olarak gerçekleşmiştir.

Sandıklı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,730955 Enlem : 27,730955

Sandıklı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Sandıklı ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Sandıklı ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sandıklı ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020