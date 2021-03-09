Osmaniye Nüfusu 2020 - 2021 | Osmaniye Yüzölçümü nedir?Şırnak Nüfusu 2020 - 2021 | Şırnak Yüzölçümü nedir?Afyonkarahisar Başmakçı Nüfusu 2020 - 2021 | Başmakçı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Adıyaman Gölbaşı Nüfusu 2020 - 2021 | Gölbaşı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Afyonkarahisar Nüfusu 2020 - 2021 | Afyonkarahisar Yüzölçümü nedir?Adıyaman Gerger Nüfusu 2020 - 2021 | Gerger İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Adıyaman Çelikhan Nüfusu 2020 - 2021 | Çelikhan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Adıyaman Tut Nüfusu 2020 - 2021 | Tut İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Afyonkarahisar Bayat Nüfusu 2020 - 2021 | Bayat İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Adıyaman Sincik Nüfusu 2020 - 2021 | Sincik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Afyonkarahisar Nüfusu 2020 - 2021 | Afyonkarahisar Yüzölçümü nedir?

Afyonkarahisar Nüfusu 2020 - 2021 | Afyonkarahisar Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Afyonkarahisar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Afyonkarahisar nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar ilinin nüfusunun 736 bin 912 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Afyonkarahisar yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Afyonkarahisar Nüfusu 2020 - 2021 | Afyonkarahisar Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Afyonkarahisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar nüfusu geçen yıla göre 7 bin 429 kişi artarak 736 bin 912 kişi oldu ( 2019 yılında Afyonkarahisar nüfusu 729483 kişiydi ) . İstanbul ilinde 367 bin 399 erkek, 369 bin 513 kadın yaşamaktadır.

Afyonkarahisar Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar ilinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Afyonkarahisar yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Afyonkarahisar ilinin yüz ölçümü 14016 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 13 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Afyonkarahisar Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir

Afyonkarahisar Nüfusu 2020 - 2021 | Afyonkarahisar Yüzölçümü nedir?

Afyonkarahisar 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Afyonkarahisar 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 736912

Afyonkarahisar 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 367399

Afyonkarahisar 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 369513

Afyonkarahisar 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 31

Afyonkarahisar 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,35 Kişidir.

Afyonkarahisar 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,18 olduğu görülmektedir.

Afyonkarahisar 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,41 olduğu görülmektedir.

Afyonkarahisar 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 963 kişi boşanmıştır.

Afyonkarahisar 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 10497

Afyonkarahisar 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 444452    

Afyonkarahisar 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 221271

Afyonkarahisar 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 223181        

Afyonkarahisar 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 292460

Afyonkarahisar 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 146128          

Afyonkarahisar 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 146332          

Afyonkarahisar 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 51 kişidir.

Afyonkarahisar Nüfusu 2020 - 2021 | Afyonkarahisar Yüzölçümü nedir?

Afyonkarahisar 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 362447  Kadın : 367036  Toplam : 729483  Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.  

Afyonkarahisar 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 215684  Kadın : 220549  Toplam : 436233  

Afyonkarahisar 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 146763  Kadın : 146487  Toplam : 293250  

Afyonkarahisar 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 360152  Kadın : 365416  Toplam : 725568  Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.  

Afyonkarahisar 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 210216  Kadın : 214451  Toplam : 725568  

Afyonkarahisar 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 149936  Kadın : 150965  Toplam : 300901  

Afyonkarahisar 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 354438  Kadın : 361255  Toplam : 715693  Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.  

Afyonkarahisar 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 208565  Kadın : 213703  Toplam : 422268  

Afyonkarahisar 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 145873  Kadın : 147552  Toplam : 300901  

Afyonkarahisar 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 354458  Kadın : 360065  Toplam : 714523  Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.  

Afyonkarahisar 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 206966  Kadın : 210885  Toplam : 417851  

Afyonkarahisar 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 147492  Kadın : 149180  Toplam : 296672  

Afyonkarahisar 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 351993  Kadın : 357022  Toplam : 709015  Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.  

Afyonkarahisar 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 203539  Kadın : 206783  Toplam : 410322  

Afyonkarahisar 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 148454  Kadın : 150239  Toplam : 298693  

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT