Afyonkarahisar Nüfusu 2020 - 2021 | Afyonkarahisar Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Afyonkarahisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar nüfusu geçen yıla göre 7 bin 429 kişi artarak 736 bin 912 kişi oldu ( 2019 yılında Afyonkarahisar nüfusu 729483 kişiydi ) . İstanbul ilinde 367 bin 399 erkek, 369 bin 513 kadın yaşamaktadır.

Afyonkarahisar Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar ilinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Afyonkarahisar yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Afyonkarahisar ilinin yüz ölçümü 14016 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 13 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Afyonkarahisar Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir

Afyonkarahisar 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Afyonkarahisar 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 736912

Afyonkarahisar 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 367399

Afyonkarahisar 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 369513

Afyonkarahisar 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 31

Afyonkarahisar 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,35 Kişidir.

Afyonkarahisar 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,18 olduğu görülmektedir.

Afyonkarahisar 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,41 olduğu görülmektedir.

Afyonkarahisar 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 963 kişi boşanmıştır.

Afyonkarahisar 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 10497

Afyonkarahisar 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 444452

Afyonkarahisar 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 221271

Afyonkarahisar 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 223181

Afyonkarahisar 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 292460

Afyonkarahisar 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 146128

Afyonkarahisar 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 146332

Afyonkarahisar 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 51 kişidir.

Afyonkarahisar 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 362447 Kadın : 367036 Toplam : 729483 Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.

Afyonkarahisar 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 215684 Kadın : 220549 Toplam : 436233

Afyonkarahisar 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 146763 Kadın : 146487 Toplam : 293250

Afyonkarahisar 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 360152 Kadın : 365416 Toplam : 725568 Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.

Afyonkarahisar 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 210216 Kadın : 214451 Toplam : 725568

Afyonkarahisar 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 149936 Kadın : 150965 Toplam : 300901

Afyonkarahisar 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 354438 Kadın : 361255 Toplam : 715693 Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.

Afyonkarahisar 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 208565 Kadın : 213703 Toplam : 422268

Afyonkarahisar 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 145873 Kadın : 147552 Toplam : 300901

Afyonkarahisar 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 354458 Kadın : 360065 Toplam : 714523 Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.

Afyonkarahisar 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 206966 Kadın : 210885 Toplam : 417851

Afyonkarahisar 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 147492 Kadın : 149180 Toplam : 296672

Afyonkarahisar 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 351993 Kadın : 357022 Toplam : 709015 Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.

Afyonkarahisar 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 203539 Kadın : 206783 Toplam : 410322

Afyonkarahisar 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 148454 Kadın : 150239 Toplam : 298693