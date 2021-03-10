Afyonkarahisar Sultandağı Nüfusu 2020 - 2021 | Sultandağı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Sultandağı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Sultandağı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Sultandağı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sultandağı ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736,912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 942 (km²) si Sultandağı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Sultandağı nüfusu 5 bin 276 kişidir.

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Sultandağı İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,276 kişidir.

Sultandağı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9.241 kişidir.

Afyonkarahisar Sultandağı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,4 olarak gerçekleşmiştir.

Sultandağı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,22843 Enlem : 31,22843

Sultandağı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Sultandağı ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Sultandağı ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sultandağı ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020