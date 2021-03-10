Afyonkarahisar Sinanpaşa Nüfusu 2020 - 2021 | Sinanpaşa İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Sinanpaşa Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Sinanpaşa nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Sinanpaşa nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sinanpaşa ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736,912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 841 (km²) si Sinanpaşa ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Sinanpaşa nüfusu 3 bin 596 kişidir.

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Sinanpaşa İlçe Nüfusu Kaçtır?

3,596 kişidir.

Sinanpaşa Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

35.836 kişidir.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7,6 olarak gerçekleşmiştir.

Sinanpaşa İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,244312 Enlem : 30,244312

Sinanpaşa İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Sinanpaşa ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Sinanpaşa ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sinanpaşa ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020